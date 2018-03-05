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Belediye Meclisi üyelerinden ülke savunmasına destek

KAYSERİ (AA) - Kocasinan Belediye Meclisi üyeleri, yıl sonuna kadar elde edecekleri tüm huzur hakkı alacaklarını Savunma Sanayi Destekleme Fonu'na bağışlama kararı aldı. Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kocasinan Belediye...

05 Mart 2018 Pazartesi 19:11
Belediye Meclisi üyelerinden ülke savunmasına destek
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KAYSERİ (AA) - Kocasinan Belediye Meclisi üyeleri, yıl sonuna kadar elde edecekleri tüm huzur hakkı alacaklarını Savunma Sanayi Destekleme Fonu'na bağışlama kararı aldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar başkanlığında yapılan meclis toplantısında, yıl sonuna kadar hak kazanılacak huzur haklarının, Savunma Sanayi Destekleme Fonu'na bağışlanması teklifi ele alındı.

Meclis üyeleri teklifi oy birliğiyle kabul etti.

Çolakbayrakdar, sergilenen duyarlılık dolayısıyla meclis üyelerine teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"Yerli ve milli üretime destek olmak amacıyla yıl sonuna kadar devam edecek olan meclis toplantılarımızdaki huzur haklarımızdaki alınacak ücretleri, Savunma Sanayi Destekleme Fonuna katkı olarak göndereceğiz. Bundan dolayı meclis üyelerimizin göstermiş olduğu duyarlılık takdire şayandır. Kahraman ordumuz Afrin'de muzafferiyetle döner diye dua ediyoruz."

Toplantıda ayrıca gündemdeki 16 madde görüşülerek karara bağlandı.

Anahtar Kelimeler:
Ahmet ÇolakbayrakdarKocasinan BelediyesiMeclis üyeleri
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