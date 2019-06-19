Belediye meclis üyesi SP'den AK Parti'ye geçti

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Hacılar ilçesinde Saadet Partisi'nden (SP) belediye meclis üyesi ve adayı 2 kişi AK Parti'ye geçti.
AK Parti Kayseri İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, AK Parti'ye geçen SP Hacılar Belediye Meclis Üyesi Ahmet Gengeç ve SP Hacılar 6. sıra belediye meclis üyesi adayı Ahmet Deveci için rozet takma töreni düzenlendi.
Ahmet Gengeç'e AK Parti rozetini il yönetim kurulu üyesi Kadir Saççıoğlu, Ahmet Deveci’nin rozetini ise Hacılar Belediye Başkan Vekili Bekir Tuğrul taktı.