Belediye Meclis Üyesi Güngör'den evi yanan vatandaşa ziyaret

ANKARA (AA) - Ankara Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Fettah Güngör, Nallıhan ilçesinde evi yanan vatandaşı ziyaret ederek "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

Güngör, Çayırhan Mahalle Muhtarı Bilal Şerbetçi ile geçen hafta kardeşiyle oturduğu evi yanan Hüseyin Altan'ı ziyaret etti.

Güngör, Altan'a yardım etmek üzere girişimlerde bulunacaklarını söyledi.

Hüseyin Altan da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Hüseyin ve Dursun Altan kardeşlere ait evin ikinci katında geçen hafta çıkan ve itfaiye ile mahalle sakinlerinin müdahalesiyle söndürülen yangın, hasara neden olmuştu.