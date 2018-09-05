Belediye kurslarıyla 30 öğrenci üniversiteli oldu

ANKARA (AA) - Yenimahalle Belediyesinin Eğitime Destek Projesi kapsamında açtığı üniversiteye hazırlık kurslarına katılan 60 öğrenciden 30'u üniversitelerin çeşitli bölümlerine yerleşti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Ragıp Tüzün Parkı içindeki Yenimahalle Eğitim ve Kurs Merkezinde Türkçe, matematik, tarih, fizik, kimya, coğrafya, biyoloji ve felsefe branşlarında Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan öğrenciler büyük başarı elde etti.

Uzman öğretmenler eşliğinde sınava hazırlanan 60 öğrenciden 30'u, çeşitli üniversite programlarına yerleşti.

Kurslarda yüzde 50 başarı elde eden belediye, yeni eğitim öğretim yılında da kursları sürdürecek.

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Türkiye'nin aydınlık günler görmesi için en büyük yatırımın gençlere yapılması gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Belediye olarak evlatlarımızın bilimsel ve kültürel açıdan gelişimleri için elimizden gelen tüm hizmeti sunuyoruz. Türkiye'yi eğitimli gençler ileriye götürecek. Gençlerimizin geleceğini belirlemede, meslek hayatına atılmada önemli bir basamak olan üniversiteye giriş sınavlarına düzgün ve donanımlı hazırlanmaları için bu kurs merkezlerini kurduk. Görüyoruz ki sonuçlar çok güzel. Öğrencilerimizin başarısından gurur duydum. Yeni eğitim hayatlarında da aynı başarıyı devam ettireceklerine inanıyorum."