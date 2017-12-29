Belediye güneşten 2,2 milyon lira kazanıyor

KAYSERİ (AA) - MÜZAHİM ZAHİD TÜZÜN - Kayseri'nin merkez Melikgazi Belediyesi, semt pazarları ve hizmet binası çatısına yerleştirdiği güneş enerjisi panelleri sayesinde üretilen elektrikten yılda 2 milyon 200 bin lira gelir elde ediyor.

Melikgazi Belediyesi, geçen yıl ilk olarak, 8 bin metrekare kapalı alana sahip Türkiye'nin en büyük kapalı semt pazarlarından Yıldırım Beyazıt Semt Pazarı'nın çatısına güneş enerjisi panelleri yerleştirdi. Daha sonra 6 semt pazarı yeri ile belediyenin hizmet binası çatısına da güneş enerjisi panelleri konuldu.

Yıldırım Beyazıt, Keykubat, Danişment, Gökkent, İldem, TOKİ ve Hürriyet semt pazar yerleri ile belediye hizmet binası çatısına 11 milyon 564 bin liralık maliyetle yaptırılan güneş enerjisi panelleri sayesinde üretilen elektrik satışından yılda 2 milyon 200 bin liralık kazanç sağlanıyor. Paneller sayesinde yaklaşık bin 500 evin bir yıllık elektrik ihtiyacı karşılanabiliyor.

- "Belediyemize gelir elde ediyoruz"

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AA muhabirine, güneş enerjisi panellerinden önemli gelir elde ettiklerini söyledi. Üretilen elektriğin bir kısmını kendilerinin kullandığını anlatan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Belediye olarak kamu kurumları arasında güneş enerjisi santralini ilk kuran belediye olarak tanımlanabiliriz. Bu anlayış içerisinde pazar yerlerimizi değerlendirebilmek ve fonksiyonel hale getirebilmek amaçlı bu çalışmaları yaptık. Son süreçte de belediyemizin bina üstüne panel yerleştirdik. Kazan kazan politikasıyla burada şu anda hibrit olarak hem sisteme angaje bağlantılı hem de güneş enerjisinden ürettiğimiz elektriğimizi kendimiz kullanıyoruz. Hava kapandığında ya da kış şartları oluştuğunda ya da kar yağdığında sistemden elektriğimizi alıyoruz. Üretilen elektrik sayesinde belediyemize gelir elde ediyoruz. Bir miktarını da biz kendimiz kullanıyoruz."

- "Çocuklarımız eğitim amaçlı gelip inceliyorlar"

Güneş enerjisi panellerinin öğrenciler tarafından eğitim amaçlı kullanıldığını da belirten Büyükkılıç, "Bitmiş, yapımı devam eden ve projelendirilenler olmak üzere 10 güneş enerjisi santrali projemiz söz konusu. Yenilenebilir enerjiyi önemseme, bilinçlendirme ve toplumumuzda bu algıyı oluşturma amacındayız. Çocuklarımız eğitim amaçlı gelip inceliyorlar. Ayrıca belediyeler birliği marifetiyle yine bu alanda çalışan yetkin personelimiz değişik zamanlarda gidip seminerler verip uygulamalarla ilgili anlatımlarda bulunuyor." diye konuştu.