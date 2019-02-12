Belediye Gençlik Meclisi'nde Morolu yetimler konuşuldu

KONYA (AA) - Konya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisinin misafiri olarak gelen İHH Asya Pasifik Sorumlusu Ömer Kesmen, Moro Müslümanlarının mücadelesi ile yetimlere yönelik yürüttükleri çalışmaları anlattı.



Konya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisinin daveti üzerine gelen, İHH Asya Pasifik Sorumlusu Ömer Kesmen'i, Kılıçarslan Gençlik Merkezi'nde ağırladı.



Bölgede Morolu yetimlerin "Ömer babası" olarak tanınan Kesmen, Gençlik Meclisi üyelerine Filipinler Devleti'nin kontrolünde olan Moro Bölgesi'ndeki Müslümanların verdiği var olma mücadelesini anlattı.



40 yılı aşkın süredir verilen özgürlük ve bağımsızlık mücadelesinde on binlerce Müslüman'ın şehit edildiği Moro'nun birçok insani hizmetten mahrum olduğunu belirten Kesmen, "Ülkenin en fakir bölgelerinden biri olan Moro'da, insani yardım amaçlı elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Sadece Moro'da 800 yetimle ilgileniyoruz." dedi.