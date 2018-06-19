NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir Belediyesi hizmet birimlerinde görev yapan personele ilk yardım eğitimi verildi.

Belediye Meclisi Toplantı Salonunda, İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında gerçekleştirilen programda, İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri belediye çalışanlarına karşılaştıkları olaylarda ilk yardım konusunda neler yapabilecekleri konusunda uygulamalı seminer verdi.

Eğitim programında, sağlık memurları Hasan Doğan ve Hüsnü Dönertaş en çok karşılaşılan acil durum vakaları hakkında katılımcılara bilgi aktarırken, Acil Tıp Teknisyenleri Mustafa Yücel ve Gülsen Tuncer ise kalp krizi, yanma, boğulma, zehirlenme başta olmak üzere temel durumlarda mağdura nasıl müdahale edilmesi gerektiği ile ilgili paylaşımda bulundu.

Seminere katılan personele, önümüzdeki günlerde Nevşehir Sağlık Müdürlüğü tarafından "İlk Yardımcı Kimliği ve Sertifikası" verileceği bildirildi.

