Belediye çadırı, gündüz sohbet mekanı akşam iftar sofrası

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, evinde oruçlarını açamayanlar için kurulan dev çadır, gündüzleri vatandaşların sohbet mekanı, akşamları da iftar sofrası haline geldi.

Cacabey Meydanı'na bu yıl ilk defa kurulan bin 600 metrekarelik çadır, vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü. Kırşehir Belediyesi iftar vaktinde evinde olamayanlar ve ihtiyaç sahipleri için kurduğu çadır, ramazan ayı boyunca kentin sosyal hayatına katkı sağladı.

Çevredeki tarihi Cacabey ve Hoca Ahmet Yesevi camilerinden çıkan cemaat, iş için çarşıya inen vatandaşlar, sıcak yaz günlerinde soluğu dev çadırın altında aldı. Çadırda sohbet edip hal hatır soran vatandaşlar, her akşam bir hayırseverin verdiği iftarla da oruçlarını açmanın mutluluğunu yaşadı.

Kırşehir Belediye Başkan Yardımcısı Emre Şahinci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ramazana ayında akşamları vatandaşlara iftar vermek için büyük bir çadır arayışına girdiklerini, Kırşehir'de bulamayınca il dışından getirttiklerini belirtti.

Çadırın meydanı büyük oranda kapladığını vurgulayan Şahinci, "Şehir dışından getirterek kurduğumuz çadır, 40 metre eninde ve 40 metre boyunda, toplam bin 600 metrekarelik bir alanı kaplayan devasa bir çadır." dedi.

Ramazan ayının ilk gününden itibaren çadırın iftar için hizmet vermeye başladığını anlatan Şahin, hiç bir yönlendirme yapmamalarına rağmen gündüzleri de onlarca insanın sohbet edebileceği bir mekan haline geldiğini gördüklerini dile getirdi.

Yaz sıcaklarında çadırın gündüzleri de farklı bir şekilde hizmet verdiğine işaret eden Şahinci, şöyle devam etti:

"Ramazan ayının birinci gününden sonuncu gününe kadar bu çadır akşam iftarlarda kullanıldı. Günde bin 700 vatandaşımız bu dev çadırın altında iftarlarını yapıyorlar. Çadırımız gündüzleri de devam ettiği için sıcaktan bunalan vatandaşlarımız burada sohbet edip zaman geçiriyorlar. Son haftalarda sıcaklıklar da bir hayli arttı. Camiden çıkan vatandaşlarımız burada buluşuyorlar. Çocuklar, gençler ve kadınlar kaldırılmayan buradaki masa ve sandalyelerde sohbetlerini yapıyorlar. Gün boyu bu mekanı kullanıyorlar, çok da güzel oluyor."

Engelli Mustafa Ağca, çadırın gölgesinde arkadaşlarıyla buluşup sohbet ettiklerini belirterek, "Çadır çok güzel. Akşamları orucumuzu açıyoruz. Gündüzleri de çadırın gölgesinde oturuyoruz, arkadaşlarımızla sohbet ediyoruz." diye konuştu.

Çadırın müdavimlerinden Demet Şenlik de meydandaki bu çadırın kendileri için adeta bir sosyal aktivite alanı olduğuna vurgu yaparak, "Gündüzleri çadırın altında serinliyoruz, akşamları da iftarımızı yapıyoruz, bu imkanı sağlayanlara teşekkür ediyoruz. Evinde iftar sevinci yaşayamayan insanlarımız burada iftarlarını açıyorlar. Allah razı olsun." değerlendirmesinde bulundu.