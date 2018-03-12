Belediye başkanlarından Kilis'e destek ziyareti

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, Zeytin Dalı Operasyonu'na ve bölgedeki vatandaşlara destek vermek için Sivas, Kırıkkale ve Aksaray belediye başkanlarıyla Kilis'i ziyaret ettiklerini bildirdi.

Bahçeci, yaptığı yazılı açıklamada, Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ve Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı ile Kilis'e giderek, askerler, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldiklerini belirtti.

Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara ile de görüştüklerini vurgulayan Bahçeci, heyetin kentin farklı noktalarındaki esnaftan alışveriş yaparak, ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıttığını dile getirdi.

Üs bölgelerindeki askerleri de ziyaret ettiklerini aktaran Bahçeci, Elbeyli Üs Bölgesinde askerlerle sohbet etme imkanı bulduklarını kaydetti.

Ziyaretlerde askerler ve komutanların morallerinin iyi olduğu görmekten mutluluk duyduklarını belirten Bahçeci, şunları ifade etti:

"Maşallah komutanlarımızın, askerlerimizin morali yerinde, gözlerinden zafer ışığı yayılıyor. Kilis halkının da bu operasyona destekleri tam. Şehitlerimize Cenab-ı Hak’tan rahmet, gazilerimize ise acil şifalar diliyorum. Bu mücadelede devletimizin ve ordumuzun başarılı olacağından hiçbir kuşkumuz yoktur. Gerek iç gerekse dış mihraklara karşı yürütülen tüm mücadelenin başarılı olacağına inanıyoruz. Hainler bu zamana kadar kaybettiği gibi bundan sonra da kaybetmeye devam edeceklerdir. Allah cephede mücadele eden ordumuzun, Mehmetçiğimizin yar ve yardımcısı olsun. Gün birlik beraberlik günü, birbirine destek olmak günüdür. Belediye Başkanlarımızla birlikte onlara destek olmak istedik, onların yanında olduğumuzu bir kez daha buradan beyan etmek istedik."