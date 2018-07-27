Belediye başkanlarından KGC'ye ziyaret

KAYSERİ (AA) - Melikgazi, Kocasinan ve Talas ilçelerinin belediye başkanları, Kayseri Gazeteciler Cemiyetini (KGC) ziyaret etti.

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ve Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, KGC Başkanı Veli Altınkaya'yı makamında ziyaret etti.

KGC Başkanı Altınkaya, ziyarette yaptığı konuşmada, "Kayseri nüfusunun büyük bir kısmı 3 büyük ilçemiz olan Melikgazi, Kocasinan ve Talas'ta yaşamaktadır. Kayseri'de başarılı bir belediyecilik yapılmaktadır. Belediyelerimiz yasal çerçevede basın kuruluşlarının her zaman yanında olmuştur." ifadelerini kullandı.

Melikgazi Belediye Başkanı Büyükkılıç ise, Kayseri'de kurumlar arası uyumlu bir çalışmanın olduğunu ve belediyecilik anlamında imkanları neticesinde hizmet vermeye devam ettiklerini söyledi.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar da, Kayseri belediyeciliğinin yurt dışından daha iyi olduğunu ve daha fazla hizmet etmek için ellerinden geleni yapacaklarını kaydetti.

Çevre temizliğinde basına önemli görevler düştüğünü belirten Talas Belediye Başkanı Palancıoğlu, çalışmalarına ara vermeden devam edeceklerini belirtti.