Belediye başkanları mazbatalarını alıyor

KONYA (AA) - Hüyük ve Derebucak'da AK Parti'den belediye başkanı seçilen adaylar mazbatalarını teslim aldı.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Cumhur İttifakı'nın desteğinde AK Parti'den Derebucak Belediye Başkanı seçilen Ahmet Kısa, meclis üyeleriyle geldiği Beyşehir Adliyesi'nde Derebucak Seçim Kurulu Başkanı Hakim Hasan Özer'in elinden mazbatasını aldı.

Törene, AK Parti ve MHP ilçe başkanları ile meclis üyeleri de katıldı.

Derebucak'ta ikinci kez belediye başkanlığına seçilen Ahmet Kısa, mazbatasını aldıktan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, "Yine yeni bir süreç, 2019 yılı başladı inşallah. Allah bizi bu süreçte mahcup etmez. Yine kaldığımız yerden Derebucak ve mahallelerine hizmet etmeye devam edeceğiz, hep birlikte Cumhur İttifakı olarak inşallah Derebucak'a yakışır bir şekilde, Allah Ömür verdiği sürece çalışacağız." dedi.

AK Parti'den Hüyük İlçe Belediye Başkanlığına seçilen Mehmet Çiğdem de mazbatasını Beyşehir Adliyesi, Hüyük Seçim Müdürlüğü'nde İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hakim Tuncay Kürk'ün elinden aldı.

Törene, AK Parti ve MHP ilçe başkanları ile meclis üyeleri katıldı.

Mazbatasını alan Çiğdem şunları söyledi:

"Memleket için güzel şeyler düşünüyorum, geçmiş dönemlerden olan tecrübelerimize Beyoğlu başkan yardımcısı olarak üzerini pekiştirdik, İstanbul’a da güzel şeyler yaptık. Şimdi bu bilgi ve birikimlerimizi kendi memleketimize aktaracağız. Hemşerilerimizin beklentisi çok Hüyük'te, çünkü yıllardır çözülemeyen sorunlar var.

Bugün Çamlıca'dan, Göçeri'ye kadar 19, merkezimizle beraber 23 mahalle ve yüzölçümü geniş bir ilçe Hüyük ve sırt sırta yaslanmış mahalleler, biz bu sorunları 2,5 aylık süre içerisinde tek tek yerinde görme imkanı bulduk. Büyükşehir Belediye başkanımızın desteğiyle, hükümetimizin desteğiyle, inşallah en kısa sürede üstesinden gelmeye çalışacağız. Ben bu duygu ve düşüncelerle hemşerilerimize tekrar bize verdikleri destek ve teveccühten dolayı teşekkür ederim. Rabbim mahcup etmez inşallah."







