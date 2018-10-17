Belediye başkanının oğlunun silahla yaralanması

KIRIKKALE (AA) - Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur, oğlunun silahla yaralanmasıyla ilgili, "Olay, oğluma ait ruhsatlı silahın sehven ateş almasıyla gerçekleşmiş bir kazadır." açıklamasında bulundu.

Başkan Sungur, yazılı açıklamasında, oğlu Metin Sungur'un 14 Ekim'de silahla yaralanmasıyla ilgili bazı basın yayın organlarında yanlış bilgi aktarıldığını belirtti.

Oğlunun hastanede yaşam mücadelesi verdiğini aktaran Sungur, şunları kaydetti:

"Olay, ulusal haber kaynaklarının kamuoyu ile paylaştığı gibi olmayıp tamamen oğluma ait ruhsatlı silahın sehven ateş almasıyla gerçekleşmiş bir kazadır. Acılı bir baba olduğum unutularak kurumsal kimliğim üzerinden olaya müdahale eden güvenlik güçlerimizi, sağlık ekiplerimizi dahi zan altında bırakacak şekilde yapılan haberler üzerine bu açıklamayı yapmam elzem olmuştur. Kazaya dair soruşturma devam ettiği gibi sağlık ekiplerinin aranmasından güvenlik güçlerinin intikaline kadar anbean geçen zamanın kayıtlarına resmi kaynaklardan gazeteci kardeşlerimiz tarafından çok rahat ulaşılabilecekken insani değerler göz ardı edilerek haberleştirilmiştir."

Başkan Sungur'un oğlu Metin Sungur (26), Yenimahalle TOKİ girişinde 2 arkadaşıyla kendi aracının içerisinde başından silahla yaralanmış, Yüksek İhtisas Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmişti.

