Belediye Başkanı Yüksel TOKİ'de incelemelerde bulundu

SİVAS (AA) - Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapılan 2. etap binalarında incelemede bulundu.

TOKİ'den gelen teknik ekiple birlikte binaları gezen Yüksel, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İnşaat çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini belirten Yüksel, "Yapımı devam eden 460 konutluk binalara başvuru yapan tüm hak sahiplerine kura çekiminde evleri çıkmıştır. Yani ev almayan kimse kalmamıştır. Talep olmayan bazı daireler bulunmaktadır. Bu daireler ise TOKİ idaresi tarafından daha sonradan satışa tekrar çıkacaktır." dedi.

TOKİ'den ev almaya hak kazananların ikametgahlarını ilçeye aldırmalarını da isteyen Yüksel, "İlçemizin gelişmesi ve büyümesine katkı sağlamak amacıyla, buradan ev alan ailelerimizin ikametgah kayıtlarını hemen almalarını arzu ediyoruz. Ev sahibi olan tüm ailelerimize iyi günlerde oturmalarını arzu ediyorum. İnşallah bu yaz sonu olmadan her hangi bir aksaklık olmazsa daire sahipleri konutlarına geçmiş olacaklar." ifadelerini kullandı.