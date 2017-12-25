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Belediye Başkanı Yıldırım hakkında "intihar etti" iddiası

-Yıldırım, iddialara tepki gösterdi

25 Aralık 2017 Pazartesi 16:13
Belediye Başkanı Yıldırım hakkında
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KIRIKKALE (AA) - Keskin Belediye Başkanı Dede Yıldırım, kendisi hakkında intihar etti iddialarına tepki gösterdi.

Yıldırım, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bugün kimliği belirsiz kişi veya kişilerce maksatlı ve kötü niyetli olarak şahsı hakkında asılsız dedikoduların yayıldığını bildirdi.

"Keskin Belediye Başkanı intihar etti" gibi son derece çirkin iddialar barındıran bu tavrı şiddetle kınadığını belirten Yıldırım, "Bu kişi veya kişiler hakkında gerekli yasal haklarımızı kullanacağız.İlk günkü aşkla görevimizin başında olduğumuzu ve var gücümüzle Keskin için çalışmaya devam ettiğimizi kamuoyuna saygılarımla sunarım." ifadesini kullandı.

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İddiaİntiharKeskin Belediye Başkanı Dede Yıldırım
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