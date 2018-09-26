Belediye Başkanı Yazgı'ya ziyaret

AKSARAY (AA) - Aksaray Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Emin Tetik, bir grup mahalle muhtarı ile Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı’yı ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Yazgı, 4,5 yılda Aksaray'da çok önemli hizmetler gerçekleştirdiklerini söyledi.

"Yaptığımız hizmetleri tek başımıza yapmadık" diyen Yazgı, "Ekibimiz ile halkımızdan aldığımız destekle çalışmamızı hazırladık. Tabi bu aşamada muhtarlarımızın büyük desteği oldu ve daima yanımızdaydı. Mahalle ziyaretlerine devam edeceğiz. Muhtarlarımız da katkı sağlamak için bize eşlik ediyorlar. Önümüzdeki günlerde gitmediğimiz diğer mahallelere de gideceğiz." dedi.