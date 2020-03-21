Belediye Başkanı yaşlılar için mutfağa girip yemek yaptı

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, korona virüile mücadele kapsamında evlerinden çıkmayan yaşlılar için kendi elleriyle yemek yaptı.

Belediye Başkanı Rasim Arı, korona virüs ile mücadele kapsamında ‘evlerinizden çıkmayın’ çağrısında bulunduğu yaşlılar için mutfağa girdi. Belediye zabıtalarının yaptığı market alışverişinin ardından kendi evinin mutfağında maskesini takıp önlüğünü giyen Başkan Arı, kimsesiz yaşlılar için yemek yaptı. Arı daha sonra yaptığı yemekleri zabıta görevlileri ile yaşlıların evlerine gönderdi.

Yaşlılardan evlerinden çıkmamalarını isteyen ve her türlü ihtiyaçlarının belediye ekiplerince karşılanacağını söyleyen Arı, “Sizler bizim için kıymetlisiniz. Yaşlılar, anneanneler, babaanneler, dedeler, gözünü sevdiklerim lütfen evinizden çıkmayın. Benle birlikte tüm belediye personellerimiz her türlü ihtiyacınızda emrinizde” dedi.