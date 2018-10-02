Belediye Başkanı Yaşar'dan esnaf ziyareti

ANKARA (AA) - Ankara'nın Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, ilçede esnaf ziyaretinde bulundu.

Başkan Yardımcıları Başar Bal ve Yaşar Neslihanoğlu ile Yıldız Sanayi Sitesi’ni ziyaret eden Yaşar, sitenin yönetim binasında esnaf ile kahvaltıda bir araya geldi.

Fethi Yaşar, burada yaptığı konuşmada, "Zor günlerden geçiyoruz. Şu sıralar birlik ve beraberliğe çok ihtiyacımız var. Ayrıştırmalar, kutuplaştırmalar bize zarar verir. Ülkemize barışı getiremezsek herkes huzursuz olur." dedi.

Kendisinin de esnaflıktan geldiğini dile getiren Yaşar, şu ifadeleri kullandı:

"Ben de esnaflıktan geldiğim için kaynakları ve parayı kullanmanın ne kadar önemli olduğunu bilirim. Ülkemizin parayı kendi parası gibi kullanacak idarecilere ihtiyacı var. Kaynaklarını verimli kullanan devletler ayakta kalır. Ankara ticaretinin yüzde 41’i Yenimahalle’de yapılıyor. Ben de esnaf olduğum, esnaflıktan geldiğim için kendi yaşadığım sorunları sizlere yaşatmamak için elimden geleni yaptım, yapıyorum. Bürokratların esnafa bakış açısını en iyi bilenlerdenim. Bu zor günleri hep beraber aşacağız."

Yaşar, ziyarette esnafın talebi üzerine sanayi sitesi içindeki boş olana park ve yeşil alan yapacağı sözünü verdi.