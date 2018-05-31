Belediye Başkanı Yaşar, iftar programına katıldı

ANKARA (AA) - Yenimahalle Belediyesi Başkanı Fethi Yaşar, Şereflikoçhisarlılar Derneğinin düzenlediği iftar programına katıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediye bünyesindeki İlkadım Salonu'nda düzenlenen program, ilahi ve duaların okunmasıyla başladı.

Yenimahalle Belediye Başkanı Yaşar, burada yaptığı konuşmada, ramazanın kendine yakışır şekilde, kavgadan ve gürültüden uzak yaşanabilmesi için 9 yıldır çalıştıklarını söyledi.

Gençlerin, çocukların, yaşlıların, herkesin iftar sofralarında bir araya gelmesinin, ibadetini gerçekleştirmesinin ülke huzurunun devamı açısından önem taşıdığını anlatan Yaşar, şunları kaydetti:

"Birlik ve beraberliğin, paylaşmanın ne olduğunu bize hatırlatan bu mübarek ayda hepimiz hoşgörülü olmalıyız. En önemli ay olan ramazanda kardeşlik, barış ve sevgi kavramları daha önem kazanmaktadır. Sadece aç kalarak değil, kin, nefret ve dedikodudan uzak, geçmişimizde olduğu gibi bugün de birlik ve beraberlik içinde ramazan ayını geçirmeliyiz. Biz kimseyi ayırmadan, eşit yurttaşlık bilincini yaşatarak çalıştık. Cami de yaptım, cemevi de. Bu nedenle diyoruz ki ramazanın coşkusu da bizim, muharremin acısı da."