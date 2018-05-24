Belediye Başkanı ve çalışanlarına bıçaklı saldırı davasında karar

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk ve makam şoförü ile Fen İşleri Müdürüne bıçaklı saldırıda bulunan sanığa 11 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

Kayseri 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ilk duruşmada, tutuklu sanık Mehmet Alanbay (53), mağdurlar Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk ve makam şoförü Himmet Yerebasmaz ile Fen İşleri Daire Müdürü Sinan Sivritepe ve avukatları hazır bulundu.

Sanık Mehmet Alanbay, ifadesinde, olaydan bir gün önce Adana'da olduğunu söyledi.

Kendilerine ait yere belediye ve polis ekiplerinin geldiğini duyunca eve geldiğini anlatan Alanbay, "Olay günü beni tahrik ettiler, bana küfür edip, 'Sen fakirsin, ezer geçeriz.' dediler. Tartışma kavgaya dönüşünce, bana taş atacaklardı. Ben de kendimi korumak için yanımda bulunan çakıyla nefsi müdafaada bulundum. Pişmanım." diye konuştu.

Yahyalı Belediye Başkanı Öztürk de 2013 yılında alınan bir kararı uyguladıklarını belirterek, "Tartışma kavgaya dönüştü. Kepçe operatörü olmasa bizi öldürecekti. Şikayetçiyim." dedi.

Diğer mağdurlar Sivritepe ve Yerebasmaz da sanıktan şikayetçi oldu.

Mahkeme heyeti, sanık Alanbay'ı, Öztürk'e yönelik "öldürmeye teşebbüs" suçundan 11 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı.

Sivritepe'ye yönelik "kasten yaralama" suçundan 1 yıl 6 ay, Yerebasmaz'a yönelik aynı suçtan 7 ay 15 gün hapis cezası veren heyet, kasten yaralama suçları yönünden hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kararlaştırarak, sanık Alanbay'ın tutukluluğunun devamına hükmetti.

Yahyalı Belediyesi ekiplerinin Seydili Mahallesi'nde yürüttüğü yol çalışmalarını kontrol için makam şoförü Himmet Yerebasmaz’ın kullandığı araçla 22 Şubat'ta bölgeye giden Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk ile Fen İşleri Müdürü Sinan Sivritepe, burada Mehmet Alanbay ile tartışmıştı. Arsa meselesi yüzünden çıktığı öne sürülen tartışma sonrası Mehmet Alanbay yanında bulunan bıçakla Öztürk ve Sivritepe'yi yaralamıştı. Yaralılar hastaneye kaldırılmış, zanlı Alanbay tutuklanmıştı.