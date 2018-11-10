Belediye Başkanı Sungur'un oğlu toprağa verildi

KIRIKKALE (AA) - Yaklaşık bir aydır tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur'un oğlu Metin Sungur'un (25) cenazesi, toprağa verildi.

Sungur için Yahşihan ilçesi Merkez Camisi'nde ikindi vakti düzenlenen törende, baba Sungur ve aile yakınları taziyeleri kabul etti.

İl Müftüsü Şahin Yıldırım'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Sungur'un cenazesi, Yahşihan Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze namazına, Sungur'un ailesi ve yakınları, Vali Yunus Sezer, AK Parti, CHP ve MHP'li milletvekilleri, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, ilçe belediye başkanları, siyasi partilerin il ve ilçe başkanları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Başkan Sungur'un oğlu Metin Sungur, 14 Ekim'de Yenimahalle TOKİ girişinde 2 arkadaşıyla kendi aracının içerisinde bulunduğu sırada ruhsatlı silahının sehven ateş almasıyla başından yaralanmış, Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmişti. Hastanede 26 gündür yaşam mücadelesi veren Sungur, dün akşam hayatını kaybetmişti.