Belediye Başkanı Seçen, gazetecilerle buluştu

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, basın mensuplarıyla iftar programında bir araya geldi.

Başkan Seçen, Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi fuayene salonunda yapılan iftarın ardından gazetecilerle sohbet etti, sorularını cevapladı.

Seçen, sosyal belediyeciliğin gereklerine uygun bir yapı içerisinde hizmet üretme çabasında olduklarını belirterek, kent sakinlerinin yaşamlarını huzur içinde sürdürmelerini sağlamak için çalıştıklarını kaydetti.

Seçen, şehirdeki tüm sivil toplum kuruluşlarıyla belirli aralıklarla bir araya gelerek, istişarelerde bulunmaya önem verdiklerini kaydetti.

Seçen, "Bu kadim şehirde yaşayan tüm vatandaşlarımızın en nitelikli hizmetlerden yararlandırılması gerektiğine yürekten inanıyorum. Bunun için sivil toplum teşkilatlarıyla işbirliği halinde, geniş tabanlı istişarelerle bizden beklenilen hizmetleri en nitelikli şekilde yerine getirme kararlılığı içerisindeyiz. Nevşehir, ülkemizin en huzurlu şehirlerden birisi. Bunun sürekliliğini sağlamak amacıyla alt ve üstyapı çalışmaları yapıyoruz." diye konuştu.

