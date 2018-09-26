Belediye Başkanı Saygılı'dan esnaf ziyareti

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Yuva ve Selimözer mahallerindeki esnafı ziyaret etti.

Esnafı ziyaret eden ve hayırlı işler dileğinde bulunan Saygılı, ziyaretleri sırasında mahalle bakkallarına katkıda bulunmak için bakkallarından alışveriş yaptı.

Saygılı, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, mahalle bakkallarından alışveriş yaparak imkanı kısıtlı olan ailelere yardım elini uzatan Sosyal Markete ulaştırdıklarını söyledi.

Bir taraftan bakkallara destek olmak, diğer taraftan da ihtiyaç sahibi aileleri sevindirmek istediklerini ifade eden Saygılı, "Güzel bir uygulama oldu, inşallah ilerleyen günlerde bunu diğer mahallelerimizde devam ettireceğiz. Ayrıca ziyaretlerimiz sırasında vatandaşlarımızla sohbet ettik, talep ve isteklerini de aldık. Belediyemizin çalışmaları hakkında vatandaşlarımıza bilgi verdik." diye konuştu.

Vatandaşlar da Başkan Saygılı'ya ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.