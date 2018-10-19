Belediye Başkanı Saygılı'dan esnaf ziyareti

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, balıkçılar çarşısını ziyaret etti.

Başkan Saygılı, balıkçılar çarşısında vatandaşlarla sohbet ederek, esnafın sorunlarını dinledi, taleplerini aldı.

Saygılı, gazetecilere yaptığı açıklamada, çarşıdan hem vatandaşların, hem de esnafların mutlu olduğunu söyledi.

Çarşının kent estetiğine uygun olarak yapıldığını vurgulayan Saygılı, "Daha önce şehrimizin merkezinde olan ve çevreye rahatsızlık veren balıkçı esnafının daha iyi hizmet verebilmesi adına yapılan balıkçılar çarşısı projesi ile birlikte vatandaşlarımız daha güvenilir, sağlıklı bir alışveriş yapabiliyor. Balıkçılar çarşında alışverişe gelen vatandaşlarımız, uygulamadan memnun. Balıkçı esnafımıza yeni bir düzenleme yaptık. Vatandaşımızın ve esnafımızın memnun olduklarını görüyoruz. Şehrimizin estetiğine uygun bir proje oldu. Balıkçılar çarşısı Kırıkkalemize hayırlı olsun." diye konuştu.



