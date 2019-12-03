Son Dakika

Belediye Başkanı Saygılı'dan engelli kardeşlere ziyaret

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında bedensel engelli kardeşleri ziyaret etti.Yaylacık Mahallesi'nde ikamet eden Pınar ve Bilge Sarı'yı evlerinde ziyaret eden Saygılı,...

Genel 03.12.2019, 15:45
Belediye Başkanı Saygılı'dan engelli kardeşlere ziyaret
banner230

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında bedensel engelli kardeşleri ziyaret etti.

Yaylacık Mahallesi'nde ikamet eden Pınar ve Bilge Sarı'yı evlerinde ziyaret eden Saygılı, kardeşlerin günlerini kutladı.

Saygılı, bir gün değil, her gün engelli vatandaşların yanında olduklarını belirterek, Kırıkkale Belediyesi olarak engelli vatandaşlara her zaman destek verdiklerini söyledi.

Geçtiğimiz aylarda engelli vatandaşlar için kentin birçok yerine engelli şarj istasyonu koyduklarını anımsatan Saygılı, her zaman engelli vatandaşların ihtiyaçlarını gidermeye çalışacaklarını dile getirdi.

Pınar ve Bilge kardeşler de ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, sürpriz ziyaretinden dolayı Başkan Saygılı'ya teşekkür etti.

#3 Aralık Dünya Engelliler Günü #Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı
Yorumlar (0)
banner287
banner269
açık
Namaz Vakti 03 Aralık 2019
İmsak 06:08
Güneş 07:35
Öğle 12:36
İkindi 15:06
Akşam 17:27
Yatsı 18:49

Gelişmelerden Haberdar Olun

@