Belediye Başkanı Özkan, çalışmaları tanıttı

NİĞDE (AA) - Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan, düzenlediği gezi programıyla son bir yılda yapılan belediye hizmetlerini tanıttı.

Başkan Özkan, son bir yılda belediye tarafından yapılan yeni sanayi sitesi, kamyon garajı, yeni hal, millet kıraathanesi ve gençlik merkezi, nikah salonu, güneş enerji santrali, kentsel dönüşüm çalışmaları ile Kayaardı park ve mesire alanını gazetecilerle gezerek tanıtımını yaptı.

Gezinin ardından Niğde Belediyesi Gençlik Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyen Özkan, Niğde için kısa, orta ve uzun vadede proje hazırladıklarını ve halkla iç içe bu hizmetleri gerçekleştirdiklerini söyledi.

Özkan, fiziki belediyecilik adına caddeler, sokaklar, parklar, sosyal tesisler, sosyal belediyecilik alanında da her kesimi kucaklayan hizmetleri üretmeyi hedeflediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Göreve geldiğimizde devam eden kentsel dönüşüm projemiz, sanat, kültür, turizm, bilim, spor çalışmalarımızla Niğde'de büyük değişimin temellerini hep birlikte attık. Bu çalışmalarımız sadece bir başlangıç olup artarak devam edecektir. Niğde ak belediyecilik döneminde bambaşka bir çehre kazandı. Bu kazandığı çehreye insanımızın istek ve ihtiyaçları doğrultusunda bizler de son bir yılda yenilerini ekleyerek devam ettik."

Görev verilirse yeni dönem için aday olduğunu dile getiren Özkan, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bir yıl önce tarafıma vermiş olduğu görevi bilgi, birikim ve tecrübelerime dayanarak en iyi şekilde yerine getirme gayretinde olduk. Son bir yıl içerisinde küçük, büyük birçok çalışmaya imza attık. Bu kapsamda geleceğe dönük çok sayıda projemiz var. Eğer halkımız teveccüh gösterir, Cumhurbaşkanımız da onay verirse adayım. Belediyecilik konusunda edindiğimiz bilgi, birikim ve tecrübeyi elbette halkımıza sunmak bizim için en büyük hizmettir. Devam eden çalışmaların tamamlanmasının yanı sıra yapılan hizmetlere yeni hizmetler ekledik. Birçok projenin devamını sağlayarak tamamladık ve halkımızın hizmetine sunduk. Birçok yeni proje hazırladık. Belediye başkan yardımcılığım döneminde edindiğim bilgi, tecrübe ve birikimi son bir yıl içerisinde yaptığım belediye başkanlığı göreviyle daha da arttırarak, halkımızın ihtiyaçlarını ve taleplerini daha net görme ve bu taleplere cevap için çözüm için projeler üretme imkanımız oldu."

Özkan, yeni dönemde görevini devam etmesi halinde hayata geçirecekleri projeleri ise şöyle sıraladı:

"Battıçıktı kavşak projeleri başta olmak üzere Teleferik Projesi, Evi Olmayana Ev Projesi, Esnaf Siteleri Projesi, Eğitim Kurumlarını Destekleme Projesi, Prestij Caddeler Projesi, Fuar ve Kongre Merkezi Projesi, Belediye İletişim Merkezleri ve Mobil Belediye Hizmetleri Projesi, Masal Diyarı Parkı Projesi, Bilim Merkezi Projesi, Niğde Engelli Akademisi Projesi, Macera Park Projesi - Stadyum Projesi, Niğde Huzurevi Projesi, Üst Geçit Projesi Niğde Sanat Sokağı Projemiz - Geleneksel Sokak Oyunları Alanları Projemiz, Yeni İmar Yolları Projesi - Viyadüklü Tünel Projesi Hobi Bahçeleri Projesi, Tarım, Ticaret ve Turizm Konseyi Projesi, Sivil Toplum Kuruluşları Kampüsü Projesi, Niğde Şehir Mezarlıkları Projesi gibi ihtiyacın ve çözümün ne olduğunu bildiğimiz bütün uygulamalarımızı hayata geçireceğiz."