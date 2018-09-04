Belediye Başkanı Oğuz'dan mahalle ziyareti

KONYA (AA) - Çumra Belediye Başkanı Mehmet Oğuz, Sürgüç Mahallesi'ni ziyaret ederek, yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Oğuz, Sürgüç Mahallesi'ndeki yol çalışmalarına ilişkin yaptığı açıklamada, mahallenin ilçeye uzak mahallelerden biri olduğunu ancak hizmeti aksatmamak için gayret gösterdiklerini söyledi.

Mahallede önemli bir sorunun bağlantı yolu olduğuna dikkati çeken Oğuz, "Mahallenin ilçe merkezine bağlantı yolunu yapıyoruz. Büyükşehir Belediyemizin yapmış olduğu yollarımız vardı. Karayollarımızın yapmış olduğu yollarımız vardı. Bugün de ilçe belediyesi olarak Türkmenkarahüyük-Sürgüç mahallerimizin arasında olan ve 30 yılı aşkın bir süredir stabilize olan bu yolumuzun ilk kez asfalt yapımı için 'Bismillah' dedik. İnşallah bir hafta gibi kısa bir süre sonra asfaltlamasını yapıp bitirmeyi planlıyoruz." ifadelerini kullandı.



