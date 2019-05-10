Belediye Başkanı Köse yol çalışmalarını inceledi

ANKARA (AA) - Ankara’nın Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, ilçedeki yol yapım çalışmalarını inceledi.

Köse, ilçedeki Şehit Cengiz Topel Mahallesi'nde yer alan 406. ve 386. sokaklarda gerçekleştirilen yol açım çalışmasını yerinde inceleyip yetkililerden bilgi aldı.

İncelemeler sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Köse, "Ekiplerimiz ilçemizde farklı noktalarda yol açım çalışmalarını sürdürüyor. Bu çalışmalar tamamlandığında vatandaşlarımız daha rahat ulaşım sağlayacak. Bölgemize alternatif yollar kazandırmaya devam edeceğiz." dedi.

Köse, yol çalışmalarını gelişime açık ve yapılaşmanın yoğun olduğu yerlerde vatandaşların talepleri doğrultusunda yaptıklarını söyleyerek, şunları kaydetti:

"Mamak’ta yerleşim alanları büyüyor ve yeni yollara ihtiyaç duyuluyor. Bizde uzak ve yakın kavramları yok, her mahalleye eşit hizmet anlayışımızı sürdürecek, hemşehrilerimizin yaşam kalitesini arttıracağız."