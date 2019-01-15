Belediye Başkanı Karahan'ın ev ziyaretleri

KONYA (AA) - Ilgın Belediye Başkanı Mehmet Karahan, ilçede yaşayan vatandaşların özellikle sosyal medya üzerinden gelen ev ziyareti davetlerine gitmeye devam ediyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, sosyal medya üzerinden aldığı davetlere katılarak, ilçe sakinlerinin isteklerini bizzat evlerinde dinliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başkan Mehmet Karahan şunları kaydetti:

"Ev ziyaretlerinde çok mutlu oluyorum. Çocuklarımızla da bir araya gelerek ailelerimizle güzel vakit geçiriyoruz. Hepsi bizim baş tacımız, onların sağlık ve mutluluk içinde bir yaşam sürmeleri bizler için çok önemli. Bizler vatandaşlarımızın en iyi şekilde, en kaliteli hizmetleri alabilmeleri için göreve geldiğimiz günden bu yana dur durak bilmeden ilk günkü aşkla çalışmalarımızı yürütüyoruz. Onların duaları ile yolumuza devam ediyoruz."

Karahan ayrıca, "Hemşehrilerimizle bir araya gelebilmek için gayret gösteriyoruz ve göstermeye de devam edeceğiz. Ailelerimizden milletimiz için, devletimiz için, vatanımız için, bayrağımız için dualar alıyoruz. Bu duaların olduğu her yer bizlere duygulu anlar da yaşatıyor. Bizleri evlerine konuk eden, göstermiş oldukları misafirperverlikten dolayı vatandaşlarımıza, ailelerimize teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.