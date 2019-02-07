Belediye Başkanı Kaplan, esnafla bir araya geldi

ANKARA (AA) - Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, esnafla bir araya gelerek çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Kaplan, AK Parti Gençlik Kollara tarafından esnafa yönelik Aşağı Sanayi Sitesi'nde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, Beypazarı'nın güzelliklerine güzellik katmak için çalıştıklarını söyledi.

Sanayi sitesini rahatlatacak ve esnafa nefes aldıracak küçük sanayi sitesi kuracaklarını anlatan Kaplan, işsizlik sorununu çözmek için de çalışma yürüttüklerini ifade etti.

Kaplan, 600 kişiye evde bakım hizmeti verdiklerini, bu kişilerin evlerinin temizliğinin yapıldığını ve yakacak ihtiyaçlarının karşılandığını dile getirdi.

Esnaf ise ziyaretinden dolayı Kaplan'a teşekkür etti.



