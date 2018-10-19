Belediye Başkanı Hadimioğlu, incelemelerde bulundu

KONYA (AA) - Hadim Belediye Başkanı Ahmet Hadimioğlu, mahallelerde yapımı devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Hadimioğlu ve beraberindeki heyet, Taşpınar, Eğiste, Gerez ve Fakılar mahallelerinde yapımı devam eden çalışmaları inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

İncelemelerinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Hadimioğlu, ilçedeki yatırımların hız kesmeden devam ettiğini söyledi.

Çevre düzenlemelerine önem verdiklerini belirten Hadimioğlu, "Günün her saati vatandaşlarımızla birlikteyiz. İstek ve şikayetleri ile bire bir ilgileniyoruz. Vatandaşlarımızdan gelen talepler genellikle yol ve çevre düzenlemesi yönünde oluyor. Büyükşehir Belediyemizin de desteğiyle 32 mahallede kilitli parke taşı çalışması yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Yaklaşan kış mevsimi dolayısıyla yeni istinat duvarlarının inşasına hız verdik. Kapsamlı çevre düzenlemeleri ile mahallelerimizin çehresi değişti." dedi.

