Belediye Başkanı Demirbaş'tan başarılı sporculara hediye

ANKARA (AA) - Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, judo takımında katıldıkları çeşitli turnuvalarda dereceye girenler ile okullarında takdir ve teşekkür belgeleri alan sporculara çeşitli hediyeler verdi.

Demirbaş, Çubuk Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Judo Takımı'nda eğitim gören başarılı sporcuları ödüllendirdi.

Ödül töreninde konuşan Demirbaş, sporun sadece bedenin değil zihnin de gelişmesine büyük destek olduğunu söyledi.

Sporcuları ve ailelerini tebrik eden Demirbaş, şöyle konuştu:

‘"Ben hepinizin huzurunda Ahmet Koçyiğit hocamızı tebrik ediyorum. Gönüllü olarak başladığı antrenörlükte bugün 500'e yakın gencimizi judo ile tanıştırdı. Bugün 75 sporcumuz hem judo da hem de derslerinde derece yaparak çok güzle bir başarıya imza attılar. Spor ile uğraşanların hayatın her alanında başarılı olduklarını bir kez daha kanıtlamış oldular. Ben sizlerin aracılığı ile tüm gençlerimizi spora davet ediyorum. Hem gençlerimizi hem çocuklarının arkasında durarak onları spora teşvik eden ailelerini hem de hocamızı tebrik ediyorum."

Başkan Yardımcısı Lokman Kılıç da sporculara başarı diledi.

Judo antrenörü Ahmet Koçyiğit ise kendilerine destek olan herkese teşekkür ederek, "Hem okullarında hem de sporda başarılı olan sporcularımızı takdir etmek için böyle bir etkinlik düzenlemek istedik. İnşallah bu başarılar aratarak devam edecektir. İlçemizin ismini hem ülkemizde hem de tüm dünyada duyurmak için var gücümüzle çalışacağız." dedi.