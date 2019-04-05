Belediye Başkanı Demirbaş'a CHP ve İYİ Parti'den hayırlı olsun ziyareti

ANKARA (AA) - Ankara’nın Çubuk İlçesi Belediye Başkanı Baki Demirbaş'a CHP ve İYİ Parti ilçe teşkilatı hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

CHP ve İYİ Parti ilçe teşkilatlarının ayrı ayrı ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, seçimlerin bittiğini ve artık Çubuk için çalışma vakti olduğunu söyledi.

Kendisi gibi rakiplerinin de seçim süreci boyunca Çubuk’u konuştuğunu ve ilçe için yapılması gerekenleri dile getirdiğini vurgulayan Demirbaş, "İnşallah Çubuk için en iyi şekilde hizmet etmek için çalışacağız. Her zaman öneri ve eleştirileri dikkate alacağız. Bizim tek meselemiz Çubuk halkına hizmet etmektir." dedi.

İYİ Parti Belediye Başkan Adayı Mustafa Aydos ise Çubuk için yapılan tüm hayırlı çalışmanın yanında olacaklarını ve işleri takip edeceklerini belirtti.

CHP İlçe Başkanı Vural Çokcan da seçim sonuçlarının ve yeni yönetimin ilçeye hayırlı olmasını diledi.