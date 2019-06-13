Belediye Başkanı Demirbaş, öğrencilere başarı diledi

ANKARA (AA) - Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, hafta sonu yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrencilere başarı diledi.

Demirbaş, yayımladığı mesajında, Çubuk Belediyesi olarak hafta sonu yapılacak sınavlar için bir dizi tedbir aldıklarını belirtti.

Cumartesi ve pazar günü sınava girecek öğrencilerin ulaşımda herhangi bir sorun yaşamamaları için önceden belirlenen noktalara ücretsiz servisler düzenleyeceklerini bildiren Demirbaş, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Zabıta ekiplerimiz cuma, cumartesi ve pazar günleri özellikle gürültü noktasında denetimleri artıracaklar. Gençlerimizin büyük bir azim ve çabayla hazırlandıkları sınavda başarılı olacaklarına inancım tamdır. Siz gençlerimiz bizler için çok kıymetlisiniz. Her zaman yanınızda olan tüm sevenlerinizin bu süreçte de yanınızda olacağını asla unutmayın. Sizi, hayatın yeni bir safhasına taşıyacak bu sınav elbette önemlidir. Aldığınız sonuç ne olursa olsun, önünüzde uzun bir hayat var. Bu düşüncelerle sınava büyük bir azim ve özveriyle hazırlanan geleceğimizin teminatı olan siz kıymetli öğrencilerimize başarılar diliyorum."