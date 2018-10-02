Belediye Başkanı Çetin çocukları evinde ziyaret ediyor

ANKARA (AA) - Ankara'nın Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, belediyenin sünnet ettirdiği çocukları evinde ziyaret edip hediyeler veriyor.

Pursaklar Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Belediye Başkanı Çetin, Ankara Büyükşehir Belediyesince bu yıl sünnet ettirilen çocuklardan Pursaklar'da oturanları evlerinde ziyaret ediyor.

Ziyaretlerde çocuklara belediyenin Sosyal Yardım Müdürlüğü olan Tebessüm Çarşısı aracılığıyla bisiklet hediye eden Çetin, evdeki diğer çocuklara da yaş ve cinsiyetlerine göre çeşitli hediyeler veriyor.

Çetin, geleneksel hale getirdiği bu ziyaretlerinde her hafta, sünnet olan bir başka çocuk ve aileyi ziyaret ederek, ailenin ikamet ettiği apartmanın sakinleriyle de görüşüp sorunlarına çözüm bulmaya çalışıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çetin, bu uygulamayı yıllardır devam ettirip gönüllere dokundukları ve hemşehrilerinin kendilerine gösterdikleri ilgiden dolayı memnun olduklarını anlattı.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin bu sene de çok sayıda çocuğu sünnet ettirdiğini ifade eden Çetin, şunları kaydetti:

"Sünnet olan yavrularımızın listelerini ve iletişim bilgilerini Tebessüm Çarşımız tespit ediyor. Hepsini tek tek ziyaret edip bisikletlerini hediye ediyoruz. Bina ve mahalledeki hemşehrilerimizle hasbihal edip taleplerini dinliyoruz. Onlarla bir araya gelmek, dertleşmek, ihtiyaçlarını karşılamak ve en önemlisi herkesi tebessüm ettirmek, dualarını almak bizim için en güzel hizmettir. Hayata geçirdiğimiz projeler herkesin gönlüne dokunuyor, gönül belediyeciliği yapıyoruz."