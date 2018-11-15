Belediye Başkanı, caddelerde yorganla dolaşan öğrencilere konuk oldu

SİVAS (AA) - Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, sırtlarına aldıkları yorganla işlek caddelerde dolaşıp sosyal medya hesaplarından bununla ilgili paylaşım yapan gençlerin evlerine konuk oldu.

Kendilerine ulaşmak için sosyal medyadan çağrı yapan Aydın, üniversite öğrencisi oldukları ortaya çıkan gençleri, Küçük Minare Mahallesi'nde yeni kiraladıkları evlerinde ziyaret etti.

Ziyarette, gençlere tost makinesi, çay makinesi ve televizyon hediye eden Aydın, öğrencilere derslerinde başarı diledi.

Öğrencilerden, sosyal medyada ilgi gören paylaşımın hikayesini dinleyen Aydın, görüntülerin gençlerin ev taşıması sırasında ortaya çıktığını, büyük eşyalarını araçla taşıyan gençlerin küçük ev eşyalarını ise ellerinde taşıdıklarını, yorganları sırtlarına sararak götürdükleri sırada da eğlenceli şekilde bu anı görüntülediklerini öğrendi.

Kente gelen öğrencilere her konuda yardımcı olabileceklerini ifade eden Aydın, şunları kaydetti:

"Öğrencinin zengini fakiri olmaz, hepsi garibandır. Emin olun sizi görünce ben kendi öğrenciliğimi hatırlıyorum. Öğrenciliğimde 2 evde kaldım, burayla kıyaslanamaz, baraka gibiydi. Ne olursa olsun öğrenci her zaman her türlü desteğe, katkıya ihtiyaç duyar. Sivas halkı, öğrenci dendiği zaman elinden gelen ne varsa destek olur. Bu anlamda Sivas huzurlu, güzel bir şehir. Sizlerin gerçekten memleketiniz için, aileniz için en iyi şekilde yetişmenizi, donanımlı birer bireyler olarak yetişmenizi arzu ederiz. Bu konuda her zaman sizlerle beraberiz, ne ihtiyacınız olursa imkanımız ölçüsünde yardımcı oluruz. Her biriniz benim evladımsınız. Bir abiniz, amcanız olarak sorunlarınız, sıkıntılarınız olursa sizinle beraberiz. Bu işi bilerek mi yaptınız, bilmeden mi yaptınız bilmiyorum ama o gün öyle yorgana sarılıp gitmeniz çok ilgi çekti."

- Ev taşırken yorganları sırtlarında taşıdılar

Sosyal medyada görüntüleri paylaşan öğrencilerden 20 yaşındaki Furkan Hatipoğlu ise ev taşıdıkları sırada soğuğu ile bilinen Sivas'ta eğlence amaçlı böyle bir şey yaptıklarını söyledi. Ev taşımaya öğrenci arkadaşlarının yardım amacıyla geldiğini anlatan Hatipoğlu, "Malzemeleri taşımak için araç kiralayamadık. Çarşıdan gidelim dedik, arkadaş da fikir sundu yaptık. Milletin tepkisini merak etmek için sosyal medyaya fotoğraflarımızı gönderdik, sonra yayıldı. Vatandaşlar yolda bizimle fotoğraf çektirdi. Üşümeyi biraz abarttık. Taşımak kolay olsun diye yaptık birazda. Bu kadar büyüyeceğini tahmin etmedik." dedi.

Sırtındaki yorganla caddede gezen öğrenci Osman İnci de (19) Sivas'ın çok soğuk bir şehir olduğunu ve durumu ifade edebilmek için böyle bir şey yaptıklarını belirtti.

Hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düştüğü, soğuk havasıyla bilinen kentte, dün üç arkadaş sırtlarına sardıkları yün yorganla işlek caddelerde dolaşmış, gençlerin bu haldeki fotoğraflarını sosyal medyada gören Belediye Başkanı Sami Aydın, yine sosyal medya üzerinden gençlere çay davetinde bulunmuştu.

