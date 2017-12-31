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Belediye Başkanı Büyükkılıç'tan yeni yıl mesajı

KAYSERİ (AA) - Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı. Büyükkılıç, mesajında, yeni umutlar ve heyecanlarla karşılanan 2018 yılının Türkiye'ye ve tüm insanlığa barış, huzur ve bereket...

31 Aralık 2017 Pazar 15:34
Belediye Başkanı Büyükkılıç'tan yeni yıl mesajı
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KAYSERİ (AA) - Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

Büyükkılıç, mesajında, yeni umutlar ve heyecanlarla karşılanan 2018 yılının Türkiye'ye ve tüm insanlığa barış, huzur ve bereket getirmesi temennisinde bulundu.

Geride bırakacakları bu yılının belediye açısından yatırım ve hizmet dolu bir yıl olduğunu aktaran Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"2017 yılında yaptığımız çalışmalarla, gerçekleştirdiğimiz köklü değişim ve dönüşüm hamleleriyle Melikgazi Belediyesi, Anadolu’da örnek ve referans belediye olmuştur. Alt yapı, imar ve fen işleri gibi fiziki belediyecilik anlayışından öte sosyal belediyeciliği de ön plana alarak şeffaf ve adaletli bir hizmet anlayışıyla şehrimiz için gerekli olan her şeyi yapmaya devam ediyoruz. 2017 yılında önemli sosyal ve fiziki çalışmaları hayata geçirmenin mutluluğunu yaşarken, 2018 yılında da şehrimizin ihtiyaç duyduğu yatırımları hemşehrilerimizin desteği ile yapmaya devam edeceğiz."

Anahtar Kelimeler:
KayseriMelikgazi Belediye Başkan Memduh Büyükkılıç
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