Belediye Başkanı Bahçeci'ye ziyaret

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında esnaf temsilcileri Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci'yi ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Bahamettin Öztürk ve beraberindeki esnaf temsilcileri, ziyarette Belediye Başkanı Bahçeci'ye kutlamalar hakkında bilgi verdi.

Başkan Bahçeci, ziyarette yaptığı konuşmada, ahiliğin Kırşehir için çok önemli bir değer olduğunu, esnafların yanı sıra günlük hayatta da uygulanması gereken kuralları içerdiğini belirtti.

Ahilikte bulunan doğruluğu, dürüstlüğü, kardeşliği, ahlakı, sevgiyi herkesin öğrenmesi gerektiğini vurgulayan Bahçeci, şunları kaydetti:

"Kırşehir yıldan yıla hem fiziki olarak hem de manevi açıdan güzelleşen ve gelişen bir şehir oldu. Bunları yapmak için de birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalarımıza devam etmemiz gerekir. Ahiliğe, bu güzel değere daha fazla nasıl katkı sağlayabiliriz diye düşünmemiz gerekir. Bunun için de esnaflarımız nasıl çalışıyor, işlerinde ahilik kurallarına uyuyorlar mı, ahilik felsefesini biliyorlar mı diye konuşmamız gerekir. Hafta kapsamında bütün illerde ahilik kutlamaları başladı. Her yıl Ahilik Haftası kutlamalarında çıtayı daha da yükseltiyoruz. Hafta boyunca devam eden kutlamalara tüm Kırşehir'lileri davet ediyoruz."

Öztürk ise Belediye Başkanı Bahçeci'ye Ahilik Haftası'na verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti.

Ziyarette, Öztürk, Bahçeci'ye esnaf adına hediye takdim etti.



