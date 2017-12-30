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Belediye Başkanı Bahçeci’den Kaman’a ziyaret

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, AK Parti Kaman İlçe Başkanlığındaki değerlendirme toplantısına katıldı.Partililerle bir süre sohbet eden Bahçeci, burada yaptığı konuşmada, Kaman’ın yapılan seçim ve referandum...

30 Aralık 2017 Cumartesi 17:21
Belediye Başkanı Bahçeci’den Kaman’a ziyaret
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KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, AK Parti Kaman İlçe Başkanlığındaki değerlendirme toplantısına katıldı.

Partililerle bir süre sohbet eden Bahçeci, burada yaptığı konuşmada, Kaman’ın yapılan seçim ve referandum oylamalarında sağladığı katkıları hatırlatarak, teşekkür etti.

Partide üye çalışmalarının, her zaman yapılabileceğini ve Kaman'daki üye sayısının katlanarak arttırılması gerektiğini vurgulayan Bahçeci, şunları kaydetti:

"Yerel seçimler, 2019 yılı mart ayında yapılacak. Yerel seçimlerde alınacak oy diğer seçimleri de etkileyecektir. Yerel ve genel seçim fark etmeden teşkilatlarımız çalışmalarını sürdürmelidir. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın vereceği talimatlar doğrultusunda hareket edeceğiz. Seçimlerin tamamından AK Parti olarak galip ayrılmalıyız. Kaman’da 2019 yerel seçimlerini kazanarak, Kaman'ın hak ettiği hizmetlerin ulaşması için elimizden geleni yapacağız. Kaman’da halk ile iç içe çalışmalar yapmaya özen göstereceğiz. Kaman'da yapılan bazı yanlış planlama ve kentsel dönüşümler de yine yapacağımız hizmetler ile düzelecektir."

Toplantıya, ilçe yönetim kurulu üyeleri, mahalle başkanları ve partililer katıldı.

Anahtar Kelimeler:
AK Parti Kaman İlçe BaşkanlığıKırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci
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