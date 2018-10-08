Belediye Başkanı Bahçeci, yatırımları inceledi

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, kentte devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Cacabey Meydanı'nda yapımı devam eden Astronomi Parkı ile Bahçelievler ve Nasuhdede mahallerinde yürütülen kilit parke taşı döşeme çalışmalarını yerinde inceleyen Bahçeci, yetkililerden bilgi aldı.

Bahçeci, incelemelerinin ardından yaptığı değerlendirmede, kentte altyapı çalışmalarını tamamladıklarını, üstyapıya ise aralıksız devam ettiklerini dile getirdi.

Mahallelerdeki üstyapı çalışmalarının da kısa sürede tamamlanacağını dile getiren Bahçeci, şunları kaydetti:

"Mahalle yollarının yanı sıra İkizarası ve Bozbağ caddelerinde sert zemin ve asfalt çalışmalarına başladık. Türkiye’nin ilki olacak olan Cacabey Astronomi Park Projemizde sona yaklaşıyoruz, şehrimizin tanıtımına önemli bir katkı sağlayacağına inanıyorum. Kırşehir’de ulaşımın kalitesini, konforunu ve güvenliğini artırarak yüksek standartlarda yol ve kaldırımları hizmete sunmak için çalışmalarımız aralıksız devam edecektir. Çalışmalarımızı yaparken Kırşehir'e değer katmaya çabalıyoruz. Gece gündüz, yaz kış demeden şehrimizdeki bu eksikleri gidermenin, tertemiz güzel bir şehri imar etmenin gayreti içerisindeyiz. Kırşehir’de yatırımlarımızla var olmaya, hemşehrilerimizi yeni hizmetlerle buluşturmaya devam edeceğiz."