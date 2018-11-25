Belediye Başkanı Bahçeci, öğretmenlerle buluştu

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, Cacabey Ortaokulu öğretmenleri ile Ağalar Konağında yemekte bir araya geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Bahçeci, 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında Ağalar Konağında düzenlenen etkinlikte öğretmenleri ağırladı.

Bahçeci, etkinlikte yaptığı konuşmada, gelecek nesilleri yetiştiren öğretmenlerle buluşarak onlarla bir araya gelmenin kendilerine de mutluluk verdiğini dile getirdi.

Eğitim konusunun belediyenin yasal yükümlülükleri arasında olmamasına rağmen şehrin bütün sorunlarının kendilerini ilgilendirdiği için okulların ihtiyaçları, öğretmenlerin isteklerine her zaman öncelik verdiklerini dile getiren Bahçeci, şunları kaydetti:

"Geleneksel hale getirdiğimiz okul ziyaretlerimizi yapıyoruz. En çok katkı aldığım okul ziyaretleri olmuştur. Öğretmenlerimizle yapmış olduğumuz istişareler olmuştur. Şehirde birçok denge var bunları gözetmeye çalışıyoruz. Bir yandan siyasi dengeleri, bir yandan da büyük projeleri gerçekleştirmeye emek veriyoruz. Derdimiz gayemiz sadece sadece eser bırakmak dua almak, takdir edilmek başka bir şey değil. Öğretmenlerimize indirimli bisiklet kampanya yaptık. Türkiye'de sadece Kırşehir’e öğretmenlere has bir kampanya oldu. İnşallah öğretmenlerimiz faydalanır. Bisiklete binen öğretmen sayısı çok fazla artar diye düşüyorum. Öncelikle idarecilerimiz ve öğretmenlerimiz binerse gençlerde sizlerden örnek alır. Tek amacımız var Kırşehir’i güzelleştirmek ve halkımızı mutlu etmektir. Allah devletimize zeval vermesin devlet güçlü olursa içindeki yaşayan herkes mutlu olur."

Bahçeci, konuşmalarına ardından, idareci ve öğretmenlerin okulları ve yaşadıkları mahallelerle ilgili taleplerini aldı.