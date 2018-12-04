Belediye Başkanı Aydın, engellileri evlerinde ziyaret etti

SİVAS (AA) - Belediye Başkanı Sami Aydın ve eşi Yurdagül Aydın, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla engellileri evlerinde ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, ilk olarak Cinli ailesini ziyaret eden Başkan Aydın ve eşi Yurdagül Aydın, burada engelli Ali Cinli ile bir araya gelerek aileyle sohbet etti.

Daha sonra İşitme Engelli Ayşegül Turan Aktaş çiftini ve Bedensel Engelli Merve Gül'ü evinde ziyaret eden Aydın, onların taleplerini dinledi.

Ziyarette konuşan Aydın, "Engelli çocuklarımızı ve ailelerini evlerinde ziyaret ettik, çaylarını içtik, sohbet ettik. Rabbim engelli kardeşlerimizin yardımcısı olsun, onları hayata bağlayan vefakar ailelerimize yüce Mevlam sabır ve güç versin." ifadesini kullandı.

Ziyaretlerde Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Özaydın da hazır bulundu.