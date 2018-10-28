Belediye Başkanı Aydın, Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı

SİVAS (AA) - Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 95. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Aydın, mesajında, Türk milletinin tarih sahnesinde yeniden varoluşunun sembolü ve milletimizin en büyük başarılarından biri olan Cumhuriyet'in kuruluşunun 95. yıl dönümünü kutlamanın sevincinin ve coşkusunun yaşandığını belirterek, şunları ifade etti:

"Temelleri kadim Anadolu şehri olan Sivas'ta, Sivas Kongresi ile atılan cumhuriyetimiz, her türlü engelin aşılması konusunda bizlere güç vererek, bağımsızlık ve hürriyetimizden asla taviz vermeyeceğimizin, birlik ve beraberlik içinde hareket ettiğimizde olmaz denileni başardığımızın bir kanıtıdır."

Türkiye üzerinde tarih boyunca çeşitli oyunlar oynandığını ve her seferinde bu oyunların bozulduğunu dile getiren Aydın, şunları kaydetti:

"Halkımız sağduyusunu hiçbir zaman kaybetmemiş, vatanı için gerekeni yapmıştır. Cumhuriyet hepimizin ortak paydasıdır. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşları olmak üzere İstiklal Mücadelemizin bütün kahramanlarını, şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, Cumhuriyet Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum."