Belediye Başkanı Arı, maaşını ihtiyaç sahiplerine bağışladı
NEVŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI RASİM ARI, KORONA VİRÜS SALGINI NEDENİYLE İŞSİZ KALAN VE İHTİYAÇ SAHİBİ AİLELERE DESTEK OLMAK İÇİN ‘GÖNÜL KUMBARASI PROJESİ’ BAŞLATTI. KAMPANYAYA BİR AYLIK MAAŞINI BAĞIŞLAYARAK KATILAN ARI, “HEMŞERİLERİNİN YANINDA OLMAYI ARZU EDEN DOSTLARIMIZA DA KAPIMIZ VE GÖNÜL KUMBARAMIZ AÇIK” DEDİ.
Belediye Başkanı Rasim Arı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, korona virüs salgını nedeniyle zor günler geçiren esnafa ve işini kaybeden vatandaşlara destek olmak için Nevşehir Belediyesi olarak büyük bir iyilik hareketi başlattıklarını belirtti. ‘Gönül Kumbarası’ adını verdiği projeye ilk katkının kendisinin ve belediye çalışanları tarafından yapılacağını ifade eden Arı, “Bizler, belediye olarak memuru, mühendisi, işçisi, başkanı ve yardımcıları olarak bu süreçten bir şekilde etkilenen hemşehrilerimizin yanındayız. İlk desteği bir maaşım olmak üzere ben yapıyorum ve pazartesi gününden itibaren başkanlık ve tüm hizmet binalarımıza yerleştireceğimiz kutular ve yanlarına koyacağımız zarflar ile belediye personellerimiz şahsında içinde bulunduğumuz durumdan olumsuz etkilenen esnaf ve işçi kardeşlerimizin yanında olacağız. Topladığımız yardımları ise market çeki olarak sıkıntıya giren dostlarımız ile paylaşacağız. Bu vesile ile hemşehrilerinin yanında olmayı arzu eden dostlarımıza da kapımız ve kumbaramız açık olacak. İyilik, her zaman, her yerde” dedi.