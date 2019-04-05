Belediye Başkanı Acar

ANKARA (AA) - Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar ilk icraat olarak makam odası ve belediye birimlerinin kapılarını açık tutturmaya başladı.

Başkan Acar, seçim çalışmaları sırasında vatandaşların, belediye birimlerinde kapıların kapalı olduğunu ilettiklerini belirtti.

Acar, "Halkın içinden gelen birisiyim. Vatandaş önceliğim vardır. Belediyeye giren her vatandaş rahatlıkla makamımıza kadar geliyor, çayını içiyor, sohbetini ediyor, daha sonra ayrılıyor. Vatandaşı sevmeyen, vatandaş ile iç içe olmayan kimse siyaset yapamaz. İnsanı seveceksiniz ki gücünüz artsın, enerjiniz yükselsin. Biz de böyle yapıyoruz. Görevi alır almaz vatandaşımızın bize rahat ve kolay ulaşabilmesi için ilk adımı attık, makam odamızın ve birimlerimizin kapısı her zaman açık olacak." ifadelerini kullandı.