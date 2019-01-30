Belediye Başkan Adayı Arı, başarılı sporcuyu evinde ziyaret etti

NEVŞEHİR (AA) - AK Parti Nevşehir Belediye Başkan Adayı Rasim Arı, U14 Turkcell Türkiye Atletizm Salon Şampiyonası'nda birinci olan Duran Sütveren'i evinde ziyaret etti.

Türkiye Atletizm Federasyonunca İstanbul'da 22 Ocak'ta gerçekleştirilen atletizm yarışlarında kendi kategorisinde Türkiye şampiyonu olan Sütveren ile bir araya gelen Arı, kenti başarıyla temsil eden sporcuyu kutladı.

Arı, Sütveren'in başarısının kendilerini gururlandırdığını belirterek, "Genç kardeşimi başarısından dolayı tebrik ediyorum. Türk milli takım formasıyla da ülkemizi de en güzel şekilde temsil edeceğine olan inancım tam. Maddi ve manevi olarak her zaman yanınızda olmaya devam edeceğiz." dedi.

Nevşehirli gençleri sporla tanıştırmayı ve sağlıklı nesiller yetiştirmeyi hedeflediklerini ifade eden Arı, belediye başkanı seçildiği takdirde spora ve gençlere yönelik hazırladıkları çeşitli projeleri hayata geçireceklerini kaydetti.