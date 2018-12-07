Belçika'dan Fransa'ya seyahat uyarısı

BRÜKSEL (AA) - Belçika Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, özellikle Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Belçika vatandaşlarının kalabalık yerlerden uzak durması istendi ve hususi olarak Champ-Elysees ve Arc de Triomphe gibi turistik alanlara gidilmemesi çağrısı yapıldı.

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Açıklamada, Belçikalılara Paris merkezine arabayla gitmemeleri, araçlarını da sokaklar yerine kapalı park yerlerine bırakmaları uyarısında bulunuldu.

Protestolar

Fransa'da akaryakıt zamlarına ve ekonomik şartların kötüleşmesine tepki olarak 17 Kasım'da başlayan "sarı yelekliler"in eylemleri, ülkede son yılların en şiddetli protestosuna dönüştü.

Genellikle şehir merkezlerindeki yüksek kiralar nedeniyle kırsal bölgelere yerleşenlerden oluşan göstericiler, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan akaryakıt vergilerini düşürmesini ve ekonomik koşulların iyileştirilmesini talep ediyor.

Başkent Paris'in Champ-Elysees Caddesi çevresinde 1 Aralık'ta düzenlenen ve binlerce kişinin katıldığı gösteride polisin eylemcilere sert müdahalesi, sokaklarda araçların ve çöp bidonlarının yakılması, iş yerlerinin yağmalanması, sık aralıklarla ses bombalarının patlatılması ve alevlerin yükselmesi, kenti "kaosa" sürüklemişti.

Champ-Elysees Caddesi çevresindeki birçok restoran, kafeterya ve mağaza, protestolar nedeniyle kepenk indirmiş ve çevrede de 3 ila 4 milyon avroluk hasar oluşmuştu. Ülkenin birçok kentindeki gösterilerde de caddeler ve yollar kapatılmıştı.

Gösterilerin başından bu yana çıkan olaylarda 3 kişi hayatını kaybetmiş, 222'si güvenlik görevlisi bin 43 kişi yaralanmış ve bin 424 kişi gözaltına alınmıştı.

"Sarı yelekliler"in protesto ettiği akaryakıt zamlarının 2019 yılı için iptal edildiği açıklanmış ancak eylemciler bunun yeterli olmadığını savunarak gösterilere devam edeceğini duyurmuştu.

Muhabir: Şerife Çetin