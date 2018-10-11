Belçika'daki yerel seçimlere Türk adaylardan yoğun katılım

BRÜKSEL (AA) - YUSUF HATİP - Belçika'nın başkenti Brüksel'de Türk kökenlilerin yoğun yaşadığı Schaerbeek ve Saint-Josse gibi belediyelerin yanı sıra Flaman bölgesindeki Gent kenti de Türk adayların aktif olduğu yerler arasında bulunuyor.

Seçim kampanyası boyunca sokak sokak dolaşarak halkın sorunlarını dinleyen Türk kökenli adaylar, özellikle eğitim, sosyal projeler, konut ve işsizlik gibi sorunlara eğiliyor.

de Türk kökenli adaylar

Yaklaşık 230 bin Türk kökenlinin yaşadığı Belçika’daki yerel seçimlerde mevcut partilerden aday olan Türk kökenlilerin yanı sıra yeni parti kuranlar da yer alıyor.

Başkent Brüksel’in en küçük belediyesi olan Saint-Josse’un Belediye Başkanı Emir Kır, görevini sürdürmek için bu seçimlerde de aday oldu.

Belçika doğumlu Kır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, altı yıllık görev süresince hayata geçirmiş olduğu projeleri anlatarak, daha yaşanabilir, temiz ve güvenli bir Saint-Josse için çalışacaklarını söyledi.

Sosyalist Parti üyesi Kır, "Öncelikle insanlara sahip çıkmak lazım. Kontrol ve ceza çözüm değil. İnsanlarla beraber yaşarsanız, onların yediğine içtiğine ortak olursanız onları daha iyi anlarsanız." dedi.

Kır, kendi belediyelerinde bütün evrak işlemlerinin ücretsiz olduğunu belirterek, "Eğitim, kültür ve spor çok önemli. Çocuklarımızın daha iyi yetişmesi için bunlara önem vermemiz lazım. Geleceğimiz olan gençlere destek olmak için önemli adımlar attık." diye konuştu.

Gençlere tavsiyelerde bulunan Kır, "İnsanlarda ortalama zeka aynıdır. Farkımız ise daha fazla çalışmak. Gençlere tavsiyem herkese yakın olmaları. Kimseyi yargılamasınlar ve hoşgörülü olsunlar. Siyasete girecek gençlere tavsiyem bu işin bir dava olduğunu hatırlamaları ve her gün çalışmalarıdır." şeklinde konuştu.

"Yüzde 30'u yabancı olan Gent Belediyesinde sadece 50 yabancı kökenli çalışıyor"

Flaman Hristiyan Demokratlar (CD&V) partisinden federal milletvekili ve Gent belediye meclis üyesi Veli Yüksel, pazar günkü seçimlerde meclis üyeliğini sürdürmeyi ümit ediyor.

Yüksel, "Gent'te ulaşım çok sıkıntılı. İktidardaki partiler halka sormadan bunu çözmek için bir buçuk yıl önce bir plan yaptı. Bu çerçevede cezalar ve park ücretleri arttı. Biz bu planı iptal edeceğiz." dedi.

Yüksel, 260 bin nüfuslu Gent kentinin yüzde 30'unun yabancı kökenli olduğunu ifade ederek, "Belediyemiz ise sadece 50 yabancı kökenli çalıştırıyor. Biz somut adımlar görmek istiyoruz. Hedefimiz yabancı kökenlileri, özellikle okumuş diplomalı Türk gençlerini belediyede istihdam etmek." diye konuştu.

Siyasetin bir amaç değil araç olduğunu anımsatan Yüksel, "Herkes Türk toplumunun menfaati doğrultusunda oyunu kullansın." çağrısında bulundu.

Yüksel, ayrıca, Gent kentinde sosyal konut, güvenlik ve temizlik gibi alanlarda da sorunların yaşandığını ve bunlara çözüm bulmayı hedeflediğini kaydetti.

"Gençler hem Fransızcayı hem de Flamancayı çok iyi düzeyde bilmeli"

Brüksel'e bağlı Schaerbeek belediyesinde kültür işlerinden sorumlu başkan yardımcısı Sadık Köksal da yerel seçimlerde adaylığını açıkladı.

Köksal, Belçika'ya üç yaşındayken ailesiyle göç ettiğini, uzun yıllar Türk Hava Yollarında (THY) görev yaptıktan sonra, 2006 yerel seçimlerinden itibaren siyasete atıldığını anlattı.

Schaerbeek ilçesinde büyük bir kültür merkezi kurma projesi olduğunu kaydeden Köksal, bu merkezin 5 yıl içinde vatandaşların hizmetine açılmasının öngörüldüğünü söyledi.

Köksal, ilçelerinde çok sayıda göçmenin yaşadığını belirterek "Buradaki en büyük sıkıntılardan biri işsizlik. Vatandaşlarımıza iyi bir eğitim sağlayarak bunu aşabiliriz. Ayrıca, Belçika'nın en büyük açığı mesleki sanat sektörlerinde. Bu sektörler kazanç olarak da iyi. Gençlerimiz bu sektörlere yönelebilir." dedi.

"Gençler hem Fransızcayı hem de Flamancayı çok iyi düzeyde bilmeli." tavsiyesinde bulunan Köksal, kendi belediyelerinde yeni okullar açarak eğitime katkı sunduklarının altını çizdi.

"Türk kökenli vatandaşların karşılaştığı en önemli sıkıntı istihdam"

Valon Sosyalist Parti üyesi ve Brüksel bölge milletvekili Şevket Temiz de yerel seçimlerde yarışıyor.

Temiz, "Vatandaşların sorunlarına cevap verebilecek merciler belediyelerdir. Aynı zamanda belediyeler vatandaşın devletle tanıştığı ilk kapıdır. Çoğu sorun belediyede çözülüyor. Ben de Brüksel Merkez Belediyesinde başkan yardımcılığını hedefliyorum." ifadelerini kullandı.

Gelecek dönemde çok sayıda projeye imza atmayı hedeflediklerini belirten Temiz, "Türk kökenli vatandaşların karşılaştığı en önemli sıkıntı istihdam. Kalifiye olmayan bir kitle söz konusu. Brüksel'de ücretsiz formasyonlar var. Meslek okulları şeklindeki bu formasyonlara katılanlar yüzde 90 oranında iş buluyor." şeklinde konuştu.

Temiz, Belçika'daki Türk gençlere eğitime önem vermeleri ve teknolojik gelişmeleri yakından takip etmeleri çağrısında bulunarak, özellikle teknik formasyona sahip kişilere ihtiyacın fazla olduğunu sözlerine ekledi.

"Başörtüsü yasağı sorunların başında geliyor"

Belçika'da Be.One partisinin kurucularından Meryem Kaçar da Türk kökenli adaylar arasında yer alıyor. 16 yıldır Gent barosuna kayıtlı avukat olan Kaçar, 1999-2003 yılları arasında da Yeşiller Partisinden seçilerek parlamento üyesi olmuştu. Kaçar Gent belediye meclis üyeliği de yapmıştı.

Yerel seçimlere yönelik kampanyalarının çok başarılı geçtiğini aktaran Kaçar, "Gent bölgesi seçim listemizde 25 adayımız var. Bunların arasında profesörler ve öğrenciler de bulunuyor." dedi.

Eğitim, ırkçılık, sosyal konut gibi konulara eğileceklerini vurgulayan Kaçar, "Başörtüsü yasağı Gent'te yaşayan Müslümanların sorunlarının başında geliyor. Ortaokul ve liselerde bu yasak uygulanıyor. Müslüman kimliğinin bastırma politikası söz konusu. Buna dur demeliyiz." şeklinde konuştu.

8 milyondan fazla kişi sandığa gidecek

Belçika'da altı yılda bir düzenlenen yerel seçimler, 18 yaşını doldurmuş 8 milyon 135 bin 774 seçmenin katılımıyla 14 Ekim pazar günü yapılacak.

Yerel seçimlerde 8 milyon 135 bin 774 seçmen, 10 bölge ve 581 belediyede, yaklaşık 13 bin belediye meclisi üyesi ile bölgesel temsilcileri belirleyecek. Seçimlerde 100'ü aşkın Türk aday bulunuyor.

Belediye başkanları, seçimlerin ardından meclisler tarafından seçilecek. Belçikalılar, seçimlerde partilerden daha çok aday bazlı oy kullanıyor.



