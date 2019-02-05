Belçika'daki silahlı saldırı

KONYA (AA) - Belçika'nın Anvers kentinde düzenlenen silahlı saldırıda yaşamını yitiren Emre Söğütlü'nün cenazesi, memleketi Konya'nın Yunak ilçesinde defnedildi.

Emre Söğütlü'nün (28) cenazesi, yakınları tarafından morgdan alınarak, törenin düzenleneceği Yukarı Piribeyli Mahallesi'ndeki Merkez Camisi'ne getirildi.

Söğütlü'nün yakınları, burada taziyeleri kabul etti. Söğütlü'nün cenazesi, burada İlçe Müftüsü Yusuf Bektaş'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından, gözyaşları arasında mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Törene, Söğütlü'nün yakınlarının yanı sıra Yunak Kaymakamı Mehmet Erdem Akbulut ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Belçika'nın Anvers kentinde çok sayıda Türk'ün yaşadığı Brederode Caddesi'nde 2 Şubat'ta yaşanan olayda, baba oğul oldukları belirtilen 2 kişi, tartıştıkları 2 Türk vatandaşına silahlı saldırıda bulunmuştu. Açılan ateşte 2'si ağır 3 kişi yaralanmıştı. Yaralılardan birinin, olayı yatıştırmaya çalışan bir Türk vatandaşı olduğu kaydedilmişti.

Yaralılardan durumu ağır olan Emre Söğütlü yaşamını yitirmiş, 3 zanlı gözaltına alınmıştı.