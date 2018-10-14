Belçika'da yerel seçimler için halk sandık başına gitti

BRÜKSEL (AA) - Belçika'da halk ve diğer kayıtlı AB üyesi olan veya olmayanlar, yerel yöneticileri seçmek üzere sandık başına gitti.

Ülkede 6 yılda bir yapılan yerel seçimlerde yerel saatle 08.00'den itibaren belirlenen merkezlerde oy kullanılmaya başlandı.

Seçmenler, başkent Brüksel Bölgesi, Flaman Bölgesi, Valon Bölgesi ve Almanca konuşulan topluluktaki yerel yöneticileri belirleyecek.

Başkent Brüksel’in en küçük belediyesi Saint-Josse’un Belediye Başkanı Emir Kır, oyunu kullandıktan sonra AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Yerel yönetimlerde aday olan, seçilen veya seçilmeyen bütün arkadaşları tebrik ediyorum. Özellikle vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Demokrasinin en önemli ayağı seçimlerdir. Herkes bugün demokrasi görevini yapmaya geldi. Dolayısıyla bu seçimlerin hepimize hayırlı olmasını dilerim." ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 8 milyon kişi sandığa gidecek

Belçika'da altı yılda bir düzenlenen yerel seçimler, 18 yaşını doldurmuş yaklaşık 8 milyon seçmenin katılımıyla yapılacak.

Yerel seçimlerde, 10 bölge ve 581 belediyede, yaklaşık 13 bin belediye meclisi üyesi ile bölgesel temsilciler belirlenecek. Seçimlerde 100'ü aşkın Türk aday bulunuyor.

Belediye başkanları, seçimlerin ardından meclisler tarafından seçilecek. Belçikalılar, seçimlerde partilerden çok, aday bazlı oy kullanıyor.

Muhabir: Yusuf Hatip