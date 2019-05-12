Belçika'da terörist Fehriye Erdal 'en çok arananlar' listesinde

BRÜKSEL (AA) - Belçika'da Fransızca yayın yapan Sudinfo.be haber sitesine göre, "en çok arananlar" listesine aralarında Özdemir Sabancı suikastının faillerinden firari terörist Fehriye Erdal'ın da bulunduğu iki yeni isim eklenerek listedeki kişi sayısı bin 846'ya yükseldi.

Buna göre, gıyabında 15 yıl hapis cezası bulunan Erdal, Belçika Federal Polisi'nin Aktif Firari Arama Timi (FAST) tarafından aranacak.

Erdal dosyası

Sabancı Holding yöneticisi Özdemir Sabancı dahil 3 kişinin 9 Ocak 1996'da öldürülmesi olayının faillerinden ve Türkiye'de geçen yıl güncellenen Terörden Arananlar Listesi'nde mavi kategoride yer alan Erdal'ın nerede olduğu bilinmiyor.

Terörist Erdal, Sabancı suikastının ardından ülkeden kaçtıktan sonra, 1999'da Belçika'nın Knokke şehrinde evinde çıkan yangın sonucu "Neşe Yıldırım" adına düzenlenmiş sahte pasaportla yakalanmıştı.

"Çete üyesi" olmak suçundan yargılanan Erdal, bir yıl hapis cezasına çarptırılmış, daha sonra ev hapsine alınmış, 2006'da da firar etmişti.

Erdal'ın firarından 2 gün sonra, Bruges Ceza Mahkemesi, 28 Şubat 2006'da, Erdal'a gıyabında 4 yıl hapis cezası ve 10 yıl boyunca kamu haklarından mahrum etme kararı verirken, Gent Temyiz Mahkemesi, 7 Kasım 2006'da bu cezaları onamıştı.

Bruges Mahkemesi, aynı dava kapsamında DHKP-C'yi "terör örgütü" olarak nitelendirmiş ve Belçika'da adli alanda örgütün bu sıfatına resmiyet kazandırmıştı.

Bruges Ağır Ceza Mahkemesi, suikastın üzerinden 20 yıl geçtikten sonra 25 Mayıs 2016'da Erdal'ın Türkiye'de işlediği suçlardan Belçika'da yargılanmasına karar vermişti. Mahkeme 2017'de DHKP-C üyesi Erdal'ı Türkiye'de işlediği suçlardan gıyabında 15 yıl hapis cezası ile 10 yıl sivil ve siyasi haklardan mahrumiyet cezasına çarptırmıştı.